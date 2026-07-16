Auriemma: "Conferenza Allegri? Educato e accetta le domande. L'opposto di Conte"

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Raffaele Auriemma su Max Allegri al Napoli: il tecnico è stato scelto per vincere e puntare ai trofei, non per un calcio spettacolare

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha parlato della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni: "Io mi compiaccio del modo di comportarsi di Massimiliano Allegri, perché finalmente abbiamo un allenatore che, al cospetto dei media, si comporta in maniera educata, controllata. E soprattutto è l’opposto di Antonio Conte: accetta le domande e risponde, molto spesso senza entrare nel dettaglio. È un modo di fare.

Si è anche sbilanciato dicendo: «Poi io vincerò dei trofei». E ha fatto bene, perché De Laurentiis l’ha chiamato per vincere. Altrimenti avrebbe potuto prendere Italiano, avviare un progetto con dei giovani e risparmiare tantissimo. Invece ha voluto Massimiliano Allegri perché è un allenatore esperto, capace di gestire questa rosa. Io lo dico a tutti: se vi aspettate di divertirvi quest’anno, vi consiglio di non farvi troppe illusioni. Se invece vi aspettate di vincere, allora sì, perché Massimiliano Allegri è stato preso per vincere lo scudetto, con un organico che avrebbe potuto farlo anche l’anno scorso. Purtroppo, però, i 34 infortuni non lo hanno reso possibile".