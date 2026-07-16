Allegri-Napoli, Bucciantini: "Anno decisivo per lui, negli ultimi anni cali inaccettabili"

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Marco Bucciantini su Max Allegri al Napoli: il tecnico dovrà rilanciarsi e dimostrare di saper migliorare la squadra durante la stagione

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi sembra un obiettivo serio, ragionevole, al di là di come troverà simile la squadra a come la voleva, se la dovrà maneggiare. Essere in corsa per gli obiettivi cioè far durare la Champions almeno fino alla seconda fase, far durare il campionato almeno fino a marzo, fino alla trentesima e poi vedere il girone di ritorno com'è l'organico e come è messa la squadra.

Bisogna andare anche a migliorare durante la stagione: è una cosa in cui Allegri non è riuscito negli ultimi anni. Squadre che a volte partivano bene, andavano oltre loro stesse e poi calavano oltre un rendimento accettabile. Però le dichiarazioni le ho trovate perfette. Io l'ho detto tante volte, è una scelta, è un anno decisivo per Allegri, perché dovrà tornare a metterci un po' del suo, perché l'ultima partita ha avvelenato moltodella reputazione, di quello che lui ha cercato di fare. E poi l'idea, penso, deve essere utile, che non viene a Napoli con un calcio suo in testa, ma sta venendo a Napoli e vuole capire dai giocatori cosa conviene fare".