Canovi scettico sulla Juve: "Continuo a non capire che mercato sta facendo"

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L'agente Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, per parlare dei temi attuali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Intanto la Juventus rimane bloccata sul fronte Kolo Muani e non solo.

"Continuo a non capire il mercato la Juventus nonostante la stima che provo nei confronti per Carnevali. Si sta pensando solo all'attacco, ma in rosa c'è bisogno di giocatori di valore sia in difesa che a centrocampo. Sono tanti anni che le cose non sono chiare in casa bianconera, in particolare da quando è andato via Marotta. Continuano a ripetere gli stessi errori. Puntare ancora su Kolo Muani mi risulta incomprensibile, anche perché sia nella prima avventura bianconera che nell'ultima stagione al Tottenham non è che abbia lasciato chissà che".

Koné viene accostato al Manchester United per 50 milioni. Sarebbe una valutazione sufficiente?

"Sarebbe un altro giocatore importante che lascerebbe il nostro campionato per trasferirsi all'estero. E l'ennesima dimostrazione del calo del nostro campionato, posto che molti club italiani devono per forza incassare per via dei bilanci. La valutazione penso sempre che la faccia chi vuole comprare, anche se cinquanta milioni restano una cifra spropositata rispetto ad alcuni anni fa. Non c'è dubbio però che sarebbe una perdita importante per la Roma".

Ederson come sostituto di Koné avrebbe senso per la Roma?

"Ederson mi piace tantissimo, sa fare tutto. È stato uno dei centrocampisti che ha recuperato più palloni in campionato, ma ha al contempo anche la classe per sfornare tanti assist e tanti gol. Sono convinto che su questa possibile trattiva ci sarebbe anche il placet di Gasperini".

Passando alla Fiorentina, Paratici è partito fortissimo con le spese.

"Che Paratici sia un ottimo direttore sportivo è comprovato. È anche abituato a spendere tanto, come accadeva alla Juventus. Quando hai i soldi di certo è più facile fare mercato, quindi bravo lui ma brava anche la società".