Shevchenko: "Lukaku al Napoli o al MIlan? Dipende da un fattore"

Andriy Shevchenko è fiducioso per Paulo Fonseca e consiglia al Milan di investire su un nuovo attaccante

TuttoNapoli.net

Andriy Shevchenko è fiducioso per Paulo Fonseca e consiglia al Milan di investire su un nuovo attaccante. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero analizza il momento del Diavolo e le mosse tra panchina e reparto avanzato: "Fonseca? Non so se sia ufficiale oppure no, posso dire che Paulo in Ucraina ha lavorato bene e ha lasciato un segno - ricorda Sheva -. È una persona competente e perbene. Una persona seria. Poi non so che piani abbia il Milan e quali siano i suoi. Ne parleranno, presumo".

Priorità rossonera, l'acquisto di un grande attaccante?

"Mi pare logico dopo l'addio di Giroud. Il francese, una prima punta vera, ha fatto cose favolose anche al Milan. Sostituirlo non sarà facile. Senza di lui servirà un'altra punta vera, in grado di garantire 16-17 gol. Il problema della squadra negli ultimi tempi è stato quello degli attaccanti che segnano poco".

Lukaku, che piace anche al nuovo Napoli, sarebbe una scelta giusta?

"Conosciamo le caratteristiche di Lukaku. Come ho detto, dipende da come intende giocare l'allenatore".