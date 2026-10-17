Venezia, Nicola a Dazn: “Il Napoli ci ha agevolato, ma potevamo anche non vincere!”

Davide Nicola commenta la vittoria del Venezia sul Napoli, spiega le scelte tattiche e risponde alla fama di specialista delle salvezze.

Davide Nicola festeggia la vittoria del Venezia contro il Napoli al suo debutto sulla panchina lagunare. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, il tecnico ha elogiato la disponibilità dei calciatori, capaci di assimilare le prime indicazioni tattiche in appena due giorni di lavoro. Nicola ha inoltre respinto l'etichetta di specialista delle salvezze, attribuendo i meriti del successo alla squadra: “Io mago della salvezze? Sono stanco della narrativa che si fa, secondo me i ragazzi mi hanno dato una grandissima mano. Non era facile perché abbiamo avuto due giorni, ma mi hanno dato disponibilità nel fare più di due allenamenti. Abbiamo trovato l'equilibrio che ci permettesse di essere competitivi”.

Nicola dopo Venezia-Napoli: “Gli azzurri ci hanno agevolato, ma potevamo anche non vincere”. E su Adams...

L'allenatore ha poi analizzato gli aspetti tattici della partita, sottolineando l'importanza dell'organizzazione difensiva e della compattezza tra i reparti. Pur riconoscendo i meriti del Venezia, Nicola ha ammesso che il risultato avrebbe potuto essere diverso alla luce delle occasioni create dal Napoli: “Il Napoli ci ha agevolato, perché avendo qualità, potevamo applicarci e avere distanza giusta tra i reparti. Abbiamo difeso anche bene sui calci piazzati, non era facile passare da uomo a zona. Sono partite in cui bisogna essere realisti, potevamo anche non vincerla per ciò che ha fatto il Napoli. Però avevamo bisogno di ordine tecnico tattico che ci permettesse di essere più competitivi. Poi quando ti concentri più su un aspetto rischi di perderne un altro. Adesso dovremo rimanere all'interno del processo di lavoro. Oggi potevamo forse sfruttare meglio delle situazioni e magari arriveremo a farlo”. Infine, Nicola si è soffermato sulla prestazione di Adams, preferendo valorizzare il contributo collettivo piuttosto che quello dei singoli. Il tecnico ha riconosciuto alcuni errori del calciatore, evidenziandone però l'impegno e i margini di crescita: “Adams? Non mi piace parlare del singolo all'interno di un gruppo. Ognuno ha delle qualità, la nostra gente ci ha aiutato per tutta la partita, lui ha fatto degli errorini ma ci mette l'anima e ha delle qualità importantissime. Aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramento pazzeschi”.