Venezia, Juan Jesus a Dazn: "Ogni tanto gira bene anche a noi. Meritiamo di stare più in alto!"

Juan Jesus commenta la vittoria del Venezia sul Napoli e sottolinea i meriti di Nicola e Stroppa.

Juan Jesus, difensore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 1-0 contro il Napoli. Il calciatore lagunare ha espresso tutta la propria soddisfazione per un successo fondamentale nella corsa alla salvezza, sottolineando la qualità dell'avversario e l'importanza dei tre punti conquistati: “Oggi abbiamo dimostrato che ogni tanto gira anche a noi. Abbiamo sempre giocato bene e oggi contro una squadra fortissima la squadra ha dimostrato. Sono punti importantissimi e ora ci prepariamo per la prossima. Adesso serve la mentalità giusta e continuare a lavorare perché non siamo ancora fuori”.

Juan Jesus dopo Venezia-Napoli: “Nicola è un grande allenatore, ma ci sono anche le idee di Stroppa”

Il difensore ha poi commentato l'impatto di Davide Nicola, arrivato sulla panchina del Venezia al posto di Giovanni Stroppa. Juan Jesus ha riconosciuto il contributo del nuovo tecnico senza dimenticare il lavoro svolto dal suo predecessore, ribadendo la convinzione che la squadra meriti una posizione migliore in classifica: “Nicola? Oggi ha dimostrato di essere un grande allenatore, ma ci sono idee anche di Stroppa. Nicola ci ha dato una mano, noi meriteremmo di stare più in alto in classifica”.