Sosa: "Lukaku ha leadership notevole. Visto il suo gesto di Cagliari?"

vedi letture

Roberto Carlos Sosa è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: "Lukaku? Il calciatore ideale per questo Napoli. La sua leadership è notevole e lo dimostrano le parole e gli abbracci a Meret dopo la vittorie con Parma e Cagliari.

Questo fa capire l’importanza di un uomo come lui, che dando valore alla parata del portiere, ha dato anche valore al suo lavoro di attaccante, i cui gol non sono stati vani proprio grazie alle parate di Meret. Detto questo, per me Lukaku per caratteristiche attaccherà poco la profondità. Lui ama giocare con il pallone tra i piedi, fare la sponda e consentire ai compagni di reparto ed ai centrocampisti di inserirsi al meglio. La giocata che ha fatto a Cagliari sul gol di Kvara è emblematica. Poi è chiaro, se lo fai partire diventa inarrestabile, non contando il suo essere micidiale in area di rigore. Lukaku con la sua potenza può sfondare la rete".