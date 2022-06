Spalletti, l’amico ed ex compagno di squadra: “Si eccita nel trovare motivazioni da certe situazioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Siviero, amico ed ex compagno di squadra di Spalletti

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Siviero, amico ed ex compagno di squadra di Spalletti: “L’ultima volta che ho visto Luciano eravamo a La Spezia, e già allora l’avevo visto molto tranquillo e sereno. Se prendi Spalletti in panchina è perché sai bene cosa ti aspetta: esperienza, curriculum di livello, ma anche un carattere forte che ti dice sempre tutto in faccia. Ci sta che uno come Luciano metta sempre i punti sulle ‘i’ in determinati contesti. E poi lui ci sguazza in queste cose, gli piace anche ricevere qualche stimolo e si eccita nel trovare motivazioni da certe situazioni. Spalletti e gli addii di Koulibaly e Mertens? Luciano saprà reagire e rispondere da allenatore, mettendo in campo una squadra migliore con dei pezzi nuovi. Certo, è ancora tutto da vedere come andrà, ma parliamo di Spalletti. E’ un allenatore con grande abitudine ad alti livelli, alla Champions e alla gestione dei campioni. Con tutto il rispetto, ma se vediamo le prime squadre della Serie A, per esempio, non credo che Inzaghi abbia lo stesso curriculum di Spalletti. Bisogna avere equilibrio in certi giudizi. Il Napoli? Ha una squadra di livello e i tifosi se la devono godere. Spalletti e De Laurentiis? Entrambi non hanno peli sulla lingua, io non ci vedo polemiche ma solo due caratteri forti”.