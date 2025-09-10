Podcast Specchia preoccupato per la difesa: "Beukema potrebbe non aver assimilato i dettami di Conte"

Francesco Paolo Specchia, allenatore con un trascorso da vice anche nel Napoli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della sfida di sabato prossimo: "La Fiorentina mi piace molto perché ha un organico di tutto rispetto, ma è difficile dire la qualità maggiore della rosa da che parte stia. L'arrivo di De Bruyne in una squadra che ha ottenuto lo scudetto lo scorso anno fa si che il Napoli si sia migliorato, d'altra parte in questo momento la freschezza offensiva dimostrata dalla Fiorentina e dai suoi componenti come Kean che ieri in Nazionale si è riconfermato una delle punte migliori del calcio italiano, se non la migliore in assoluto, fanno si che ci siano delle frecce nell'arco della Fiorentina capaci di impensierire questo Napoli.

Napoli che è una squadra solida, autorevole, di qualità ma alla quale in questo momento manca Rahmani, Buongiorno non è al meglio e nella quale sabato giocherà Beukema per la prima volta, quindi molto potrebbe non aver ancora assimilato i dettami di mister Conte. Detto questo il Napoli nonostante sia una squadra di tutto rispetto ha palesato anche nell'ultima gara qualche incertezza soprattutto a livello offensivo, al contrario di una Fiorentina che ha qualità davanti tra Gudmunsson, Piccoli, Kean e Dzeko, per l'infortunio di Lukaku, per il periodo di adattamento di Lucca e per la mancanza di un'ala sinistra titolare , con l'arrivo di Lang al posto di Ndoye; dunque l'attacco viola forse è superiore a quello del Napoli. Quindi il Napoli ha qualche problema, è chiaro che per la Fiorentina non sarà una passeggiata , però credo che possa essere una partita giocata alla pari dalla quale tutte e due le squadre possono uscire vittoriose."