Un 'Tano' a Buenos Aires da Napoli per Diego: "Consiglio questi tre calciatori del Boca"

Giovanni Menna, napoletano e tifoso del Boca Juniors, racconta il progetto "Un tano a Buenos Aires" tra Maradona, Bombonera e cultura argentina.

Un ponte tra Napoli e Buenos Aires, nel segno di Diego Armando Maradona. È la missione di Giovanni Menna, napoletano conosciuto sui social come "Un tano a Buenos Aires", progetto che conta oltre 30mila follower. Da sette mesi accompagna turisti italiani, soprattutto napoletani, alla scoperta dei luoghi simbolo di Diego e degli angoli meno conosciuti della capitale argentina. Grande tifoso del Boca Juniors, Giovanni ha vissuto anche le emozioni del Superclassico contro il River Plate e della conquista del titolo alla Bombonera.

Il sogno di Giovanni Menna: "Un ponte tra Napoli e Buenos Aires"

Intervistato da Il Mattino, Giovanni racconta: "Vorrei costruire un ponte tra Napoli e Buenos Aires". Tra i ricordi più emozionanti c'è una partita dell'Argentina vista a Villa Fiorito, nella casa di Maradona: "Essere lì, in un posto così speciale per un napoletano come me, è stato qualcosa che non si può raccontare". Poi l'amore per la Bombonera: "È uno stadio iconico, l'ultimo baluardo del divertimento del calcio popolare". E infine un consiglio di mercato al Napoli, con tre nomi dal calcio argentino: "Aranda, Herrera e Flores. Prendeteli pure, ma tra un anno: fateci prima vincere la Libertadores".