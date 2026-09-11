Napoli-Arsenal, Biasin: “Come si fa a farla passare per bella partita. Era da 0-4…”

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Fabrizio Biasin, giornalista, a Cronache di Spogliatoio ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Troppi fanno passare la prestazione con l'Arsenal bella. Non è stata una bella partita. Il Napoli in una condizione normale perde 4-0 in casa. A Napoli queste partite non sono più abituati a vederle da annii. Gli allenatori passati hanno sempre cercato di fare qualcosa, e questa cosa non si può far passare a livello mediatico. Non si può dire che vada tutto bene perché l'Arsenal è una squadra forte...".