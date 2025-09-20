Toldo pazzo di Meret: "Non si parla di lui, ma quanti hanno vinto senza giocare in quelle 3?"
Intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, Francesco Toldo ha parlato dei portieri in attività in Italia: "Mi piace molto Meret. Un ragazzo di cui si parla meno, ma ha vinto lo scudetto con il Napoli. Si contano sulle dita di una mano i portieri che hanno vinto scudetti senza giocare nel Milan, nella Juve, nell’Inter. Come Antonioli, ad esempio. Di Meret apprezzo il comportamento. Il modo in cui affronta le partite. E ha ancora margine a livello tecnico".
Sul ballottaggio fra Di Gregorio e Perin: "Allora, dico quel che penso, ma non voglio essere strumentalizzato. Perin - come Donnarumma, Meret, poi Cragno - l’ho anche allenato nell’Under 21 con Di Biagio. Mi sembrava lo Zenga della situazione: carattere esuberante, qualità. Solo avesse un po’ più di altezza... Così prende più gol negli angoli. Però ha lavorato per migliorare in questo senso, lo riconosco. E quindi è uno dei grandi portieri italiani. Di Gregorio è scuola Inter, altro tipo di impostazione: si lascia trasportare meno dalle emozioni, è un po’ un portiere ‘alla Peruzzi’".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro