Trombetti: "Non mi piacciono i fanatici dei moduli! Allegri al Napoli? Inutile parlarne"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Non mi piacciono i fanatici dei moduli. La penso come Ancelotti, Guardiola, Lippi, i numeretti sono giocattoli per noi che scriviamo sui giornali. Il calcio giocato è un’altra cosa. Mi piacciono i tecnici che capiscono che prima della loro idea vengono i calciatori. Questo l’ha detto anche Spalletti.

Allegri? A Napoli non verrà, inutile anche parlarne. L’unico dubbio è se per caso – e io non ci credo – Calzona entra in Champions, mandarlo via diventa complicato. Dopodiché, prenderà Italiano, immagino, ma col presidente non si è mai sicuri. Pioli resterà a Milano. Voglio evitare di dare giudizi affrettati, aspettiamo. Spero solo che De Laurentiis scelga un grande dirigente e dargli dei poteri. Il peso di un direttore è commisurato ai poteri che ha. Non facciamo una campagna acquisti ascoltando solo Micheli o altri che hanno fatto solo guai. Ho visto Raspadori in Nazionale, una cosa indicibile, a Napoli è stato distrutto, eppure si vede che ha dei numeri tecnici straordinari, ma l’hanno preso in una squadra in cui non serviva".