Udinese, Miller a Dan: "Sono migliorato, l'anno prossimo andrò ancora più forte"
Ha scelto di rispondere in italiano e parlando della sua prima annata in Italia dopo aver giocato per tutta la sua carriera in Scozia.
Lennon Miller, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro il Napoli, scegliendo di rispondere in italiano e parlando della sua prima annata in Italia dopo aver giocato per tutta la sua carriera in Scozia: “La Serie A è di grande livello, sono migliorato gara dopo gara e il prossimo anno andrò ancora più forte”.
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