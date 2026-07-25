Vergara sul rinnovo con il Napoli: "Sono onorato e soddisfatto"
"Rinnovo con il Napoli? Che dire... sono onorato, sono soddisfatto", le parole di Antonio Vergara dal palco in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida, dove questa sera c'è stata la presentazione del Napoli 2026/27. Il talento azzurro è stato accolto dall'ovazione dei circa 3000 mila tifosi presenti, per poi commentare così il prolungamento di contratto appena firmato.
Non solo Vergara: parlano anche Allegri e Di Lorenzo
Anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato durante la serata: "Buonasera a tutti e grazie per quest'accoglienza a me e a tutta la squadra. Come ogni anno, avete portato un pezzo di Napoli qua in Trentino. Grazie per come ci fate sentire la vostra passione per questa maglia". Accoglienza particolare, invece, per Massimiliano Allegri che al coro "chi non salta è juventino" ha risposto così: "Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente (sorride, ndr). Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti".
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