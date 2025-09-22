Zazzaroni: "Visto ieri il City? Che rammarico per il Napoli! Turnover? Spero di no..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Occasione molto ghiotta per il Napoli, visto che può già andare in vetta alla classifica da solo. La quarta giornata del campionato, indipendentemente dall'avversario, di solito può essere il turno della svolta. Io sono ancora amareggiato per il Manchester City. Dopo averlo visto ieri contro l'Arsenal, la partita era assolutamente praticabile per il Napoli. Ho visto un Manchester City difensivista. Ora vediamo cosa succederà, ma ho fiducia.

Turnover? Spero che Conte non cambi nulla. Magari Gilmour per Lobotka sì, ma per il resto spero che metta la formazione migliore. Mi auguro anche che giochi McTominay, mi serve un suo gol o un suo assist altrimenti perdo al Fantacalcio".