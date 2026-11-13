Zerbin: "Lo Scudetto col Napoli è stata la seconda cosa più emozionante della mia carriera"

L'esterno del Frosinone racconta i segreti dell'exploit della squadra di Alvini, facendo anche un paragone con i suoi allenatori del passato

L'esterno del Frosinone Alessio Zerbin ha parlato a Sky Sport dell'ottimo avvio di stagione della squadra di Alvini. Queste le sue parole.

In estate ha sentito il richiamo, dopo la prima positiva esperienza. "Ero stato benissimo, questo è stato il mio punto di partenza. Avevo conquistato la Nazionale e mi aveva permesso di restare a Napoli, ora spero di ripetermi, il percorso è lungo ma ci divertiamo e credo si veda".

Cosa le sta dando Alvini? "Nel mister vedo un po' di Conte e di Spalletti, per l'allenamento, per la passione e per la ricerca del dettaglio. Non è banale, ci fa vedere anche un passaggio sbagliato di mezzo metro ed è una cosa che fanno anche Conte e Spalletti. Ci tratta come fossimo i suoi figli, andrebbe in guerra per noi".

Le gioie più grandi della sua carriera? "L'emozione che ti dà la Nazionale è il sogno più grande di ogni calciatore. Appena sotto metto lo Scudetto a Napoli, per quello che ha rappresentato per città e popolo. Poi l'esordio in Champions, che è più una cosa mia. Anche quello è un sogno".