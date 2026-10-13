Zola su Allegri: "Il calcio sta cambiando, ma resta un grande allenatore"

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Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha commentato la vigilia Champions a La Gazzetta dello Sport.

Ora il Napoli, di scena a Vila-real: in cosa ha inciso Allegri?

"Nella lettura del gioco. Max è bravo a massimizzare ciò che ha. In campionato è una delle tre che se la giocheranno fino alla fine, ma in Champions non so dire dove può arrivare, dipende dal calendario".

Il calcio speculativo di Allegri può ancora fare la differenza?

"Il calcio sta andando da un'altra parte, è vero, ma lui è un allenatore con grandi capacità, soprattutto nella gestione della partita. Questo conta. Con l'Arsenal avrebbe potuto perdere 3-0, ma ha anche avuto un paio di occasioni per vincerla. Ha tutto per fare un bel calcio".

Singoli, ora: Vergara mezzala la convince?

"È più un esterno. Ha qualità, passo, dribbling. E poi non ha paura di prendersi le responsabilità: visto come salta l'uomo?".