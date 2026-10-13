Cassano: "Fatico a vedere il Napoli in Champions, Allegri è questo da 15 anni..."

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Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol del Napoli di Allegri e dell'ultima prova contro il Frosinone: "Il Napoli come rosa è la più forte del campionato dietro l'Inter. Non vedo altre squadre più forti. Ma Allegri è un allenatore di 60 anni, non dico che sia anziano ma già da 15 anni gioca così e non credo che alla sua età cambi. E quindi dico che faccio fatica a vedere il Napoli tra le prime quattro. Io vedo Inter, Milan e Juve, poi attenzione al Como. Mentre non mi convince la Roma. Deve segnare sempre Malen perché Dybala ha segnato 3 gol in un anno".