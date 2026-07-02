Belgio agli ottavi, Garcia: "Alla pausa ho detto una cosa ai ragazzi e Lukaku l'ha fatta"
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Il Belgio vola agli ottavi del Mondiale dopo la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Senegal e, in casa Napoli, i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Al termine della gara, il ct dei Diavoli Rossi ed ex allenatore azzurro Rudi Garcia ha analizzato la prova dei due fuoriclasse in conferenza stampa.
Garcia parla di Lukaku
Garcia ha elogiato l'attaccante del Napoli: "Alla seconda pausa per rinfrescarsi ho detto ai miei che serviva il terzo gol della partita. Romelu ha segnato quel famoso terzo gol, poi Tielemans ha pareggiato con grande grinta". Il ct ha poi sottolineato anche il ruolo da leader di Lukaku, capace di riportare la calma durante un acceso confronto tra Trossard e Tielemans.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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