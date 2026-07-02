De Bruyne sostituito col Belgio sotto, Garcia: "Non era contro di lui, ma serviva una novità"

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Rudi Garcia dopo Belgio-Senegal commenta anche la sostituzione di De Bruyne, arrivata col Belgio sotto nel secondo tempo.

Il Belgio vola agli ottavi del Mondiale dopo la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Senegal e, in casa Napoli, i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Al termine della gara, il ct dei Diavoli Rossi ed ex allenatore azzurro Rudi Garcia ha analizzato la prova dei due fuoriclasse in conferenza stampa.

Garcia parla di De Bruyne

Diverso il discorso per De Bruyne, sostituito prima dell'ora di gioco: "Dovete capire una cosa: un cambio non lo faccio mai contro chi esce, ma per chi entra. Per portare qualcosa di nuovo". Infine, Garcia ha commentato anche la lite tra i suoi giocatori: "Mi piace vedere questa grinta. Il peggio è non dirsi niente, altrimenti muori", guardando già agli ottavi, dove il Belgio affronterà Stati Uniti oppure la Bosnia di Edin Dzeko.