Portogallo-Croazia, le formazioni ufficiali: le scelte di Martinez e Dalic
Portogallo e Croazia si contendono l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale in una sfida che mette di fronte due autentiche leggende del calcio come Cristiano Ronaldo e Luka Modric, entrambi alla loro ultima partecipazione alla competizione iridata. I commissari tecnici Roberto Martínez e Zlatko Dalic confermano le scelte della vigilia, affidandosi a moduli studiati per esaltare le qualità dei rispettivi leader. Nel 4-2-3-1 del Portogallo, Cristiano Ronaldo guiderà il reparto offensivo supportato da Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafael Leão, in un assetto decisamente votato all'attacco. In mezzo al campo João Neves e Vitinha avranno il compito di garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco, favorendo anche le continue sovrapposizioni di João Cancelo e Nuno Mendes sulle corsie esterne.
Le scelte della Croazia
La Croazia risponde con un 4-3-2-1 improntato su tecnica ed esperienza. Luka Modric sarà il punto di riferimento del centrocampo insieme a Mateo Kovacic, Martin Baturina, Petar Sucic e Nikola Vlasic, mentre in attacco agirà Ante Budimir come unica punta. Resta da valutare il ruolo di Ivan Perisic, che potrebbe essere impiegato come terzino sinistro. Una soluzione che garantirebbe qualità e spinta sulla fascia, ma che potrebbe esporre la difesa croata ai duelli con un esterno rapido e imprevedibile come Pedro Neto.
Portogallo (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leao; Ronaldo.
Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Pongrancic, Sutalo, Perisic; Baturina, Kovacic, Modric; Sucic, Vlasic; Budimir.
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