Ufficiale Spagna-Austria, le formazioni ufficiali: le scelte di de la Fuente e Rangnick

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Spagna-Austria, annunciate le formazioni ufficiali: de la Fuente punta su Yamal, Rangnick si affida a Gregoritsch

Sono ufficiali le formazioni di Spagna e Austria per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Luis de la Fuente conferma il 4-3-3 senza sorprese, affidandosi ai suoi titolari per la sfida.

Spagna-Austria, le scelte di de la Fuente e Rangnick

Tra i pali c’è Unai Simón, con Pedro Porro e Cucurella sulle fasce e Cubarsí e Laporte al centro della difesa. A centrocampo spazio a Pedri, Rodri e Dani Olmo, mentre in attacco Yamal e Baena supportano Mikel Oyarzabal, schierato da centravanti. Ralf Rangnick risponde con il 4-2-3-1: Schlager in porta, Danso e Alaba centrali, Posch e Laimer terzini. In mediana agiscono Seiwald e Xaver Schlager, mentre sulla trequarti spazio a Schmid, Wanner e Sabitzer alle spalle di Gregoritsch, unica punta.

Spagna (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. All.: Luis de la Fuente

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. All.: Ralf Rangnick