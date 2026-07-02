Spagna dominante! Tutto facile con l’Austria: cala il tris e vola agli ottavi

vedi letture

La Spagna domina l’Austria 3-0 al SoFi Stadium e si qualifica agli ottavi del Mondiale. Decisiva la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro

La Spagna supera con autorità l’Austria per 3-0, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale. Al SoFi Stadium la selezione di Luis de la Fuente impone fin dai primi minuti un ritmo alto, mantenendo il controllo del gioco e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Dopo una fase iniziale di pressione costante, l’Austria prova a reagire affidandosi alla costruzione dal basso, riuscendo per qualche minuto a limitare le offensive spagnole. La Roja torna però rapidamente a dettare i tempi, creando numerose occasioni con Yamal e Oyarzabal e sfiorando il vantaggio anche con Laporte. Il gol arriva al 37’, quando proprio Oyarzabal finalizza una manovra corale rifinita da Cucurella. Nel recupero del primo tempo è ancora il portiere austriaco Schlager a evitare il raddoppio con interventi decisivi su Baena e Yamal, mantenendo in partita la sua squadra fino all’intervallo.

Ripresa e dominio delle Furie Rosse

Nella ripresa l’Austria prova a cambiare volto con gli ingressi di Arnautovic e Kalajdzic, che subito sfiora il pareggio. La Spagna, però, colpisce nel momento migliore degli avversari: al 66’ Pedro Porro firma il raddoppio di testa al termine dell’ennesima azione corale. Da quel momento la partita si indirizza definitivamente, con gli spagnoli che gestiscono il possesso e sfiorano più volte il tris, anche con Yamal, fermato sulla linea da Alaba. Il talento del Barcellona lascia poi il campo nel finale tra gli applausi, sostituito da Gavi, mentre il 3-0 definitivo arriva all’89’ ancora con Oyarzabal, bravo a finalizzare un’azione che certifica la netta superiorità della Roja per tutta la durata del match.