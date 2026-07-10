De Bruyne protagonista: l’ultimo azzurro titolare in un quarto Mondiale risaliva al 2018

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De Bruyne torna ai quarti Mondiali: un azzurro non ci riusciva dai tempi di Mertens.

Si è chiuso sull'1-1 il primo tempo del quarto di finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Belgio. Tra i protagonisti della sfida c'è Kevin De Bruyne, titolare con la nazionale belga che ha innescato l'azione del pareggio firmato da De Ketelaere. Il fuoriclasse belga è unico calciatore del Napoli in campo dal primo minuto, mentre Romelu Lukaku è rimasto inizialmente in panchina, pronto a dare il proprio contributo nella ripresa. Per il club azzurro si tratta di un ritorno importante in una fase così avanzata della Coppa del Mondo.

Da Mertens a De Bruyne: il Napoli ritrova un protagonista ai quarti

Erano infatti trascorsi otto anni dall'ultima presenza di un giocatore del Napoli in un quarto di finale mondiale. L'ultimo era stato Dries Mertens ai Mondiali di Russia 2018, quando il Belgio superò il Brasile per 2-1 grazie all'autorete di Fernandinho e alla rete dello stesso De Bruyne. In quell'occasione Mertens partì titolare, disputò gran parte della gara prima di essere sostituito nel finale e contribuì al cammino dei Diavoli Rossi, che conclusero il torneo conquistando il terzo posto.