Ufficiale Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz dal 1', torna titolare De Bruyne

vedi letture

Mondiale 2026, Spagna-Belgio: formazioni ufficiali del quarto di finale di Los Angeles.

Spagna e Belgio si affrontano nel secondo quarto di finale del Mondiale 2026, con in palio un posto in semifinale contro la Francia, qualificata poche ore prima grazie al successo per 2-0 sul Marocco firmato da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. La Roja arriva all'appuntamento con un percorso impeccabile, senza aver ancora incassato reti nel torneo, mentre i Diavoli Rossi hanno raggiunto i quarti dopo aver eliminato gli Stati Uniti e aver rischiato l'uscita agli ottavi contro il Senegal, battuto soltanto dopo una spettacolare rimonta per 3-2.

Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali

Tra le fila spagnole è titolare l'ex Napoli Fabian Ruiz, mentre Rudi Garcia dopo il sedicesimo di finale saltato ripropone dal 1' l'azzurro Kevin De Bruyne, ancora panchina per Romelu Lukaku. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21 italiane al SoFi Stadium di Los Angeles, dove a dirigere l'incontro sarà l'arbitro inglese Michael Oliver. Queste le scelte ufficiali dei due commissari tecnici:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Baena; Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy; De Bruyne, Tielemans, Raskin; Trossard, Doku, De Ketelaere. Allenatore: Rudi Garcia.