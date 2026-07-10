Lukaku si sta rilanciando al Mondiale: col Belgio è diventato il supersub

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Lukaku ritrova gol e fiducia con il Belgio dopo una stagione difficile al Napoli e si presenta ai quarti da arma in più per Garcia.

Romelu Lukaku si è ritrovato con la maglia del Belgio. Come evidenzia Il Mattino, dopo una stagione complicata al Napoli, il centravanti sta vivendo un Mondiale da protagonista nel ruolo di "supersub". Pur partendo spesso dalla panchina, Big Rom ha già realizzato tre gol in 202 minuti, risultando decisivo sia nella rimonta contro il Senegal sia nelle vittorie contro Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Lukaku: gol, leadership e il futuro con Allegri

Il rendimento con la nazionale contrasta nettamente con quello vissuto al Napoli, dove nella stagione 2025/26 ha collezionato appena 69 minuti complessivi, distribuiti in sette spezzoni tra le varie competizioni, segnando un solo gol. Oltre alle reti, Lukaku si sta facendo apprezzare anche per il suo carisma all'interno dello spogliatoio belga, tanto da essere stato il promotore della celebre "Trump Dance" per scherzare con i compagni. Prestazioni che potrebbero rappresentare un segnale importante anche in vista delle valutazioni che Massimiliano Allegri sarà chiamato a fare sul suo futuro in azzurro.