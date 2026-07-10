Finale Mondiale, la FIFA metterà in vendita 'porzioni' del campo: prezzi alle stelle

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FIFA vende il prato della finale Mondiale 2026: prezzi e dettagli dell'iniziativa.

In vista della finale del Mondiale 2026, in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium, la FIFA ha lanciato un'iniziativa dedicata ai collezionisti più appassionati. Come riportato da The Athletic, la federazione ha messo in vendita porzioni del terreno di gioco che ospiterà l'atto conclusivo della competizione. I cimeli sono già disponibili attraverso lo store ufficiale, anche se la consegna avverrà soltanto dopo la disputa della finale.

Quanto costa acquistare il prato della finale del Mondiale

Il prezzo di partenza è di circa 390 euro ed è riservato ai residenti di Stati Uniti, Europa e Regno Unito. Ogni porzione di prato sarà custodita in una teca di acrilico personalizzata con il logo del Mondiale 2026, la sede della finale, la data e il risultato dell'incontro, oltre a una chiavetta USB contenente un video che ne certifica l'autenticità. La produzione è stata affidata alla società britannica Keep Stub, che realizzerà anche versioni premium dal valore fino a 3.000 dollari. Tutti gli esemplari saranno prodotti in edizione limitata di 2.026 pezzi e, secondo le stime di The Athletic, l'operazione potrebbe garantire alla FIFA ricavi superiori agli 11 milioni di dollari, confermando una tendenza già adottata negli ultimi anni da diverse organizzazioni sportive statunitensi.