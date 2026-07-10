Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: De Bruyne e Lukaku non raggiungono la sufficienza per Tmw

Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: De Bruyne e Lukaku non raggiungono la sufficienza per TmwTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:40Mondiali
di Antonio Noto
Spagna-Belgio, le pagelle: insufficienze per De Bruyne e Lukaku, promosso Rudi Garcia.

La Spagna batte di misura il Belgio, 2-1, ed accede alle semifinale del Mondiale dove affroterà la Francia. Di seguito le pagelle dei due azzurri in campo, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, stilate dalla redazione di Tuttomercatoweb. .

De Bruyne 5,5 - In evidente difficoltà di tenuta quando il ritmo della gara si alza, si aggrappa alla qualità per restare a galla. 

Dal 61' Lukaku 5,5 - Ruolo part-time, stavolta l'asso nella manica non funziona.

Sopra la sufficienza il voto per l'ex tecnico del Napoli: Rudi Garcia 6,5 - Perde un giocatore chiave come Tielemans nel riscaldamento, il totem Courtois in corso d’opera. Eppure si ferma solo a un passo dai supplementari, eliminato dopo un Mondiale di alto profilo.