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Curaçao-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: Bonny e Kossounou dal 1'

Curaçao-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: Bonny e Kossounou dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:10Mondiali
di Antonio Noto
Curaçao-Costa d'Avorio, formazioni ufficiali: Kossounou e Bonny titolari, Ndicka parte dalla panchina.

Sono ufficiali le formazioni di Curaçao-Costa d'Avorio, terza e ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. Si gioca a Philadelphia, calcio d'inizio alle 22. Titolari Kossounouy e Bonny, panchina per Ndicka.

CURACAO (5-4-1): Room; Brenet, Baari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. A disp. Bodak, Doornbusch, Antonisse, Bazoer, Felida, Gorre, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Margaritha, Martha, Noslin, Roemeratoe, Sambo, Van Ejima. Ct. Dick Advocaat.

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, O. Diomandé, Kossounou, Operi; Diallo, Kessie, Sangaré, Y. Diomandé; Pépé, Bonny. A disp. Kone, Lafont, Adingra, Agbadou, Diakité, S. Fofana, Guessand, Guiagon, Inao Oulai, Konan, Ndicka, Seri, Singo, Touré, Wahi. Ct. Emerse Fae.
 