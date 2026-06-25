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Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali: Yeboah unico "italiano" dal 1'

Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali: Yeboah unico "italiano" dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:05Mondiali
di Antonio Noto
Ecuador-Germania, formazioni ufficiali: Yeboah titolare, Estupiñán in panchina contro i tedeschi.

Sono ufficiali le formazioni di Ecuador-Germania, terza e ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. Si gioca a East Rutherford, calcio d'inizio alle 22. Un "italiano" in campo, ossia Yeboah del Venezia. Panchina per Estupinan:

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Vite, M. Caicedo, Angulo; Plata, E. Valencia. A disp. Ramirez, Valle, Alcivar, Arevalo, J. Caicedo, Castillo, Estupinan, Medina, Minda, Paez, Porozo, Preciado, Rodriguez, Torres, A. Valencia. Ct. Sebastian Beccacece.

GERMANIA (4-4-2): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. A disp. Baumann, Nubel, Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Ouadraogo, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade. Ct. Julian Nagelsmann. 