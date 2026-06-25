Mondiali, la Scozia di McTominay a un passo dall'eliminazioni: la classifica delle migliori terze

Mondiali, la Scozia di McTominay a un passo dall'eliminazioni: la classifica delle migliori terzeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Mondiali
di Pierpaolo Matrone

La corsa della Scozia di Scott McTominay passa dalla classifica delle migliori terze. Con la fase a gironi ormai agli sgoccioli, il Napoli osserva con attenzione il cammino dei propri nazionali, visto che un'eventuale eliminazione anticipata consentirebbe a McTominay (e pure a Gilmour, infortunato ma comunque insieme alla nazionale) di raggiungere prima il ritiro di Dimaro. La sensazione è che difficilmente gli scozzesi riusciranno a qualificare, vista la differenza reti negativa di tre gol.

La situazione delle migliori terze ai Mondiali

Al momento, l'unica nazionale già certa del passaggio ai sedicesimi come migliore terza è la Bosnia, forte dei suoi quattro punti. Secondo le simulazioni di Opta, quota quattro garantisce quasi sempre la qualificazione, mentre con tre punti diventa spesso decisiva la differenza reti. Nella graduatoria provvisoria delle migliori terze figurano anche Scozia, Svezia, Croazia, Corea del Sud, Algeria, Paraguay e Capo Verde. Resterebbe invece escluso, almeno per ora, il Belgio di Kevin De Bruyne, fermo a due punti. Per definire il quadro definitivo bisognerà attendere la conclusione della fase a gironi.

Bosnia* 4 (differenza reti -1);
Svezia 3 (0):
Croazia 3 (-1);
Corea del Sud* 3 (-1);
Algeria 3 (-2)
Paraguay 3 (-2)
Scozia 3* (-3)
Capo Verde 2 (0)
Belgio 2 (0)
RD Congo 1 (-1)
Ecuador 1 (-1)
Senegal 0 (-3)