Ufficiale Finale 3°/4° posto, le formazioni ufficiali di Francia-Inghilterra: out Kane!

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Francia-Inghilterra, le formazioni ufficiali della finale per il terzo posto del Mondiale 2026.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Francia e Inghilterra per la sfida che assegnerà il terzo posto al Mondiale 2026. Didier Deschamps si affida al tridente composto da Olise, Cherki e Doué alle spalle di Kylian Mbappé, mentre Thomas Tuchel punta su Ivan Toney come riferimento offensivo con Saka, Eze, Rice, Rogers e Rashford a supporto. Di seguito le scelte di Deschamps e Tuchel.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

INGHILTERRA (4-1-4-1): Dean Henderson; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Saka, Eze, Rice, Rogers, Rashford; Toney. Commissario tecnico: Thomas Tuchel.