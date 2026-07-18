Spagna, contrattempo prima della finale: causa maltempo salta l'ultimo allenamento
La vigilia della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina è stata condizionata dal maltempo. Un violento temporale abbattutosi sul New Jersey ha infatti costretto la FIFA a cancellare l'ultima seduta di allenamento della Roja, modificando il programma previsto alla vigilia della sfida per il titolo iridato. I calciatori spagnoli, già pronti a scendere in campo, sono stati costretti a rientrare negli spogliatoi e a proseguire il lavoro esclusivamente in palestra, mentre anche i giornalisti presenti hanno dovuto lasciare l'area del campo.
Scatta il protocollo di sicurezza
Lo stop è stato imposto dal protocollo di sicurezza vigente nello Stato del New Jersey. La normativa prevede infatti che, quando tra un lampo e il successivo tuono trascorrono meno di 30 secondi, ogni attività all'aperto venga immediatamente sospesa e possa riprendere soltanto dopo almeno 30 minuti dall'ultimo tuono registrato. Le condizioni meteo non hanno però consentito di rispettare i tempi necessari e la FIFA ha deciso di annullare definitivamente la seduta della nazionale spagnola.
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