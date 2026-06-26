Mondiali, McTominay a un passo dall'eliminazione: ecco quando sarà a disposizione di Allegri

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Scozia vicinissima all'eliminazione: McTominay può raggiungere il ritiro del Napoli.

Il cammino della Scozia di Scott McTominay al Mondiale 2026 è sempre più complicato. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Brasile ha ridotto al minimo le possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale. Gli scozzesi possono ancora sperare nel ripescaggio come una delle migliori terze classificate, ma con appena tre punti conquistati e una differenza reti fortemente negativa l'impresa appare ormai molto difficile. L'eliminazione, quindi, è uno scenario sempre più concreto.

Vacanze e poi ritiro: Dimaro attende McTominay e Gilmour

In caso di uscita di scena dal Mondiale nelle prossime ore, per Scott McTominay scatterà il periodo di vacanza prima del rientro in Italia. Come sottolinea Il Mattino, il centrocampista del Napoli, insieme al connazionale Billy Gilmour, raggiungerà il ritiro azzurro dopo le due settimane di riposo previste dal programma estivo. Gilmour, che ha seguito la Scozia da vicino nonostante il problema al ginocchio, punta a tornare presto a disposizione. Per entrambi, l'appuntamento sarà tra Dimaro e Castel di Sangro, dove inizierà la preparazione in vista della nuova stagione con l'obiettivo di mettersi alle spalle la delusione mondiale e ritrovare entusiasmo agli ordini di Massimiliano Allegri.