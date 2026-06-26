Polveriera Uruguay, Olivera e compagni contro il CT Bielsa: il motivo
Clima teso nel ritiro dell'Uruguay a poche ore dalla sfida mondiale contro la Spagna. Una notizia che interessa anche il Napoli, da tempo sulle tracce di Manuel Ugarte, indicato tra i senatori che avrebbero espresso il proprio dissenso nei confronti del commissario tecnico Marcelo Bielsa.
Uruguay, i senatori contro Bielsa
Secondo quanto riferito da El Espectador, Ugarte, insieme a Rochet, Bentancur e Valverde, avrebbe contestato in privato l'impostazione tattica scelta dal ct per affrontare le Furie Rosse, preferendo una squadra più coperta e pronta a ripartire in contropiede. Tra i motivi di malcontento ci sarebbe anche l'eccessiva intensità degli allenamenti, giudicata troppo elevata da alcuni elementi di maggiore esperienza dello spogliatoio. Un caso che rischia di accompagnare l'Uruguay verso una sfida già decisiva.
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