Olise non è Balogun: la FIFA respinge ricorso della Francia! Confermato il cartellino giallo
La controversia nata dopo la decisione della FIFA di revocare la squalifica a Folarin Balogun aveva spinto la Francia a chiedere l’annullamento del cartellino giallo rimediato da Michael Olise nei minuti finali della sfida contro il Paraguay. La richiesta della federazione francese, però, non è stata accolta dall’organo internazionale. A confermare il mancato accoglimento del ricorso è stato il commissario tecnico Didier Deschamps, che in conferenza stampa ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dalla FIFA: "Sul cartellino giallo non è cambiato nulla. Questa mattina abbiamo ricevuto una notifica dalla FIFA".
Deschamps guarda al Marocco: "Non è il Paraguay"
Archiviata la questione disciplinare, il ct della Francia ha concentrato l’attenzione sulla prossima sfida contro il Marocco, valida per i quarti di finale del Mondiale. Deschamps ha sottolineato la qualità dell’avversario e il livello di difficoltà della gara: "Il Marocco non è il Paraguay. Lo abbiamo affrontato quattro anni fa, ha disputato una finale di Coppa d’Africa. Ha giocatori di grande qualità, ama avere il possesso del pallone ed è una squadra con importanti qualità offensive".
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