Ufficiale Olise non è Balogun: la FIFA respinge ricorso della Francia! Confermato il cartellino giallo

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La FIFA ha respinto la richiesta della Francia di annullare il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise contro il Paraguay.

La controversia nata dopo la decisione della FIFA di revocare la squalifica a Folarin Balogun aveva spinto la Francia a chiedere l’annullamento del cartellino giallo rimediato da Michael Olise nei minuti finali della sfida contro il Paraguay. La richiesta della federazione francese, però, non è stata accolta dall’organo internazionale. A confermare il mancato accoglimento del ricorso è stato il commissario tecnico Didier Deschamps, che in conferenza stampa ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dalla FIFA: "Sul cartellino giallo non è cambiato nulla. Questa mattina abbiamo ricevuto una notifica dalla FIFA".

Deschamps guarda al Marocco: "Non è il Paraguay"

Archiviata la questione disciplinare, il ct della Francia ha concentrato l’attenzione sulla prossima sfida contro il Marocco, valida per i quarti di finale del Mondiale. Deschamps ha sottolineato la qualità dell’avversario e il livello di difficoltà della gara: "Il Marocco non è il Paraguay. Lo abbiamo affrontato quattro anni fa, ha disputato una finale di Coppa d’Africa. Ha giocatori di grande qualità, ama avere il possesso del pallone ed è una squadra con importanti qualità offensive".