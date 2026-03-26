Ufficiale Playoff Mondiale, chi affronterà l’Italia in finale? Svelato l’avversario

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L’Italia compie il primo passo verso i Mondiali, assicurandosi l’accesso alla finale playoff grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord a Bergamo.

L’Italia compie il primo passo verso i Mondiali, assicurandosi l’accesso alla finale playoff grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord a Bergamo. Decisivi i gol di Tonali al 56’ e di Kean all’80’, che hanno permesso alla squadra di Gattuso di superare l’ostacolo e guadagnarsi l’appuntamento con la finalissima. L’avversaria sarà la Bosnia, che ha battuto il Galles ai rigori per 4-2 dopo l’1-1 maturato al Cardiff City Stadium con reti di James al 51’ e Dzeko all’86’. Il risultato è rimasto invariato anche nei tempi supplementari, rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.

Finale playoff: l’Italia sfiderà la Bosnia

La finale playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l’Italia di Gennaro Gattuso si giocherà martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica, con l’orario del calcio d’inizio alle 20:45. Chi vincerà questa sfida accederà direttamente ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti, saranno disputati i tempi supplementari e, se l’equilibrio dovesse persistere, si procederà ai calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.