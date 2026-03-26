Playoff Mondiale, Slovacchia di Lobotka a casa! Colpo Kosovo: 4-3 in rimonta (senza Rrahmani)

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La Slovacchia saluta amaramente il sogno Mondiale dopo la sconfitta per 4-3 subita contro il Kosovo nella semifinale del playoff disputata a Bratislava.

La Slovacchia saluta amaramente il sogno Mondiale dopo la sconfitta per 4-3 subita contro il Kosovo nella semifinale del playoff disputata a Bratislava. La squadra guidata da Francesco Calzona era partita con il piede giusto: dopo soli sei minuti Valjent porta i padroni di casa in vantaggio, ma al 21’ Hodza ristabilisce la parità per gli ospiti. Prima dell’intervallo Haraslin riporta avanti i padroni di casa, lasciando sperare in un finale positivo per la truppa slovacca.

Colpo del Kosovo: in finale sfiderà la Turchia

Nella ripresa il Kosovo mostra grande determinazione e pareggia subito con Asllani, cambiando l’inerzia della partita. Al 60’ Muslija firma il 3-2, prima del poker definitivo di Zabergija che chiude i conti e regala agli ospiti una storica qualificazione. A nulla è servito alla Slovacchia il gol di Strelec al 93'. Il Kosovo, privo dell’infortunato Rrahmani, centra così l’accesso alla finale dove affronterà la Turchia di Vincenzo Montella, confermandosi come una delle sorprese più sorprendenti del percorso verso il Mondiale. Tra le fila della Slovacchia, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, schierato titolare, disputa l’intera gara senza risparmiare energie.