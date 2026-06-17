Juventus, sorpresa Spalletti: pensa a Elmas che può tornare in Serie A
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Juventus-Elmas, Sky: il gradimento di Spalletti può incidere
Eljif Elmas torna a essere un nome da seguire in ottica Juventus. Il centrocampista macedone gode infatti della stima di Luciano Spalletti, con il quale ha condiviso l’esperienza vincente al Napoli culminata con la conquista dello scudetto. Un legame che potrebbe tornare d’attualità anche in chiave mercato. A riferirlo è Sky Sport.
Il rapporto con Spalletti può favorire l’operazione
Il mancato riscatto di Elmas potrebbe riaprire scenari interessanti per il suo futuro. Non è escluso, infatti, che Spalletti possa prendere in considerazione il suo profilo per completare la rosa della Juventus, puntando su un calciatore che conosce bene e che ha già dimostrato la sua utilità nel sistema di gioco del tecnico italiano.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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