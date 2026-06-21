Ufficiale Uruguay-Capo Verde, le formazioni ufficiali: Olivera titolare nella difesa a tre

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Olivera titolare in Uruguay-Capo Verde: la Celeste cerca il sorpasso nel girone.

Dopo Belgio-Iran, sfida che ha visto in campo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sotto gli occhi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il Mondiale torna a parlare azzurro con Mathias Olivera. Il difensore del Napoli è stato infatti scelto dal commissario tecnico Marcelo Bielsa per partire titolare nella delicata sfida tra Uruguay e Capo Verde, in programma alle 00.00 italiane.

Uruguay, occasione per agganciare la Spagna: le formazioni ufficiali

La Celeste ha l'opportunità di dare una svolta al proprio cammino nel Gruppo H. Dopo i risultati della giornata, la classifica vede la Spagna al comando con 4 punti, mentre Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde inseguono a quota 1. Una vittoria permetterebbe alla formazione di Bielsa di raggiungere gli spagnoli in vetta e avvicinare sensibilmente la qualificazione alla fase successiva. Di seguito le formazioni ufficiali.

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Cáceres, Varela, Olivera; Ugarte, Bentancur, Valverde; Araújo, Sanabria, Canobbio; Viñas. Ct. Bielsa.

CAPO VERDE (4-4-2): Vozinha; Borges, Lopes, Cabral, Moreira; Pina, Monteiro, Rodrigues, Arcanjo; Mendes, Benchimol. Ct.