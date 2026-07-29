Arechi per Euro 2032? Acampora: "Così Campania più debole. Napoli ha più forza!"

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"Non basta sapere che una città come Napoli si è candidata a ospitare gli Europei di calcio del 2032, che lo fa con un progetto serio di restyling dello stadio Maradona, un progetto fattibile economicamente e tecnicamente, degno di rappresentare una città dalla tradizione calcistica centenaria, costellata di vittorie storiche di livello nazionale e internazionale, un bacino di tifosi globale e una continuità in Serie A come poche". Lo ha detto Gennaro Acampora

Capogruppo PD Comune di Napoli.

"Non basta sapere che Napoli ha una squadra simbolo calcistico dell'intero Sud Italia, ha milioni di fan in tutto il mondo ed è un brand di livello internazionale. Non si vuole capire che la forza mediatica e sportiva di Napoli e del Napoli muove interessi economici superiori, enormi in valore assoluto, attraendo un numero maggiore di sostenitori.

Domani Salerno candida ufficialmente lo stadio Arechi ad essere una delle sedi italiane di Uefa Euro 2032. Con un'ostinazione incomprensibile, incurante di forti perplessità di natura geografica, logistica e infrastrutturale, ci si intestardisce in una scelta tesa soltanto a dividere e a indebolire la nostra Regione, con l'alto rischio di spaccare i voti e lasciare il Sud Italia senza alcuna copertura, a vantaggio di altre piazze".