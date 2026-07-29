Caldo, quarta ondata dell'estate: giovedì il picco, Napoli in allerta arancione

vedi letture

Sono 16 le città in bollino arancione, livello di allerta che segnala condizioni climatiche potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini

L'Italia si prepara ad affrontare la quarta ondata di calore dell'estate 2026. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute, che segnala un progressivo aumento delle temperature nel corso della settimana, con il picco previsto per giovedì 30 luglio. Su 27 città monitorate, Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta, che indica possibili effetti negativi sulla salute anche per la popolazione sana.

Napoli bollino arancione

Sono invece 16 le città in bollino arancione, livello di allerta che segnala condizioni climatiche potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Tra queste figurano anche Napoli, oltre a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.