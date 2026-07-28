Tragedia sulla Cilentana: muore Luigi Viscovo, presidente del Club Napoli Eboli

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Incidente mortale sulla Cilentana: perde la vita Luigi Viscovo, presidente del Club Napoli Eboli.

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Eboli e il mondo del tifo azzurro. Luigi Viscovo, 62 anni, imprenditore nel settore della logistica e presidente del Club Napoli Eboli, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la variante Cilentana, all'interno di una galleria. Quella che doveva essere una giornata al mare si è trasformata in un dramma, le cui cause sono ora al vaglio della Polizia Stradale.

Grave la moglie, cordoglio per la scomparsa di Viscovo

Viscovo viaggiava in moto insieme alla moglie quando il mezzo si è scontrato violentemente con un'autovettura condotta da un giovane del posto. Nell'impatto entrambi sono stati sbalzati sull'asfalto: per il presidente del Club Napoli Eboli non c'è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resta ricoverata in gravi condizioni. Illesi, invece, gli occupanti dell'auto coinvolta e delle altre vetture interessate marginalmente dall'incidente.

La scomparsa di Luigi Viscovo ha suscitato profonda commozione a Eboli e nell'intera Piana del Sele, dove era conosciuto e apprezzato sia per la sua attività imprenditoriale alla guida della Viscovo Logistica sia per il suo impegno e la sua passione alla presidenza del Club Napoli Eboli. La redazione di TuttoNapoli si unisce al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti i soci del club, esprimendo le più sentite condoglianze.