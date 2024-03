Napoli Tennis Cup, trionfa il "napoletano" Nardi: battuto in tre set Herbert

Con la terza rimonta consecutiva Luca Nardi trionfa al "Napoli Tennis Cup 2024".

Con la terza rimonta consecutiva, Luca Nardi trionfa al "Napoli Tennis Cup 2024", Challenger ATP 125 al Tennis Club Napoli, che si è concluso sulla terra rossa partenopea. In finale il 20enne di origini napoletane, n.96 del ranking e testa di serie numero 2, ha battuto dopo oltre due ore e mezza per 5-7 7-6 6-2 il francese Pierre-Hugues Herbert, n.160 ATP ed ottava testa di serie. Grazie al sesto trofeo Challenger in carriera, su otto finali disputate, Nardi salirà al n.76 ATP.

Per Luca, che qualche settimana fa ad Indian Wells si è tolto lo “sfizio” di eliminare il numero uno del mondo Novak Djokovic raggiungendo per la prima volta gli ottavi in un Masters 1000, si tratta – come detto del sesto titolo in questa categoria di tornei: in precedenza aveva vinto Forlì, Lugano e Manacor nel 2022, Porto e Matsuyama lo scorso anno.