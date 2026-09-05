Prima pagina

Conferenza Allegri, Il Mattino titola: "Max suona la carica"

Conferenza Allegri, Il Mattino titola: "Max suona la carica"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
"Basta errori", dice Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Napoli: questo il titolo de Il Mattino.

L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina. E soprattutto alla conferenza stampa pre-Inter di Massimiliano Allegri. "Max suona la carica: Basta errori", è il titolo scelto dal quotidiano. Per il tecnico azzurro si tratta di uno scontro diretto.