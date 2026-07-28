Ufficiale Accostato al Napoli, il 2008 Natali va all'Az Alkmaar: l'annuncio

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Andrea Natali è un nuovo giocatore AZ Alkmaar. Il difensore classe 2008 in passato era stato accostato anche al Napoli. Il comunicato ufficiale del club: "L'AZ ha acquistato a titolo definitivo Andrea Natali dal Bayer Leverkusen. Il difensore centrale diciottenne, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito ad Alkmaar, ha firmato un contratto valido fino a metà del 2031. Maggiori dettagli sul nostro sito web".