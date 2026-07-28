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Zidane torna in nazionale: è il nuovo ct della Francia

Zidane torna in nazionale: è il nuovo ct della FranciaTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:20Notizie
di Fabio Tarantino

La Francia annuncia il suo nuovo commissario tecnico: Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la Nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026: "Un sogno che si avvera", le prime parole di Zinedine. L'annuncio del presidente della Federazione francese Diallo: "Contratto in vigore dall'1 agosto e fino al 2030".