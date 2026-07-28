Italia, spunta Ranieri al posto di Maldini con Mancini ct: l'ultima idea di Malagò

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Nazionale, Ranieri in pole per il ruolo di DT: Malagò punta sulla coppia con Mancini

Prende quota la candidatura di Claudio Ranieri per il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale italiana. Dopo i recenti cambiamenti ai vertici dell’area tecnica, il nome dell’esperto allenatore è emerso con forza tra i profili valutati dalla FIGC per avviare un nuovo progetto. Lo riporta Sky Sport. L’idea sarebbe quella di affidarsi a una figura di grande esperienza e carisma, capace di coordinare il lavoro tecnico e contribuire alla crescita del movimento azzurro.

L'obiettivo è rilanciare l'Italia: Malagò spinge per il tandem con Mancini

Secondo le ultime indiscrezioni, Giovanni Malagò sarebbe intenzionato a ripartire dalla coppia formata da Claudio Ranieri e Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico viene infatti considerato il principale candidato per tornare sulla panchina della Nazionale, mentre Ranieri rappresenterebbe il profilo ideale per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico. Un tandem che unirebbe esperienza, conoscenza del calcio italiano e credibilità internazionale, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo e rilanciare le ambizioni dell’Italia.