Rivoluzione Figc: Mancini favorito come ct e come nuovo dt avanza un ex Juve

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Si apre un nuovo scenario per la panchina della Nazionale dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo e, soprattutto, in seguito alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Al momento il nome in pole position per il ruolo di commissario tecnico è quello di Roberto Mancini, da sempre considerato il profilo preferito dal presidente della Figc, Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche l'ipotesi Antonio Conte, candidatura sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A, anche se finora non risultano contatti diretti con l'ex allenatore di Juventus e Napoli. Lo scrive Sky Sport.

Le prossime mosse della Figc

Tra le novità in agenda c'è anche la possibile nomina di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Resta ora da capire quale sarà la strategia della Figc: Malagò potrebbe decidere di chiudere rapidamente la questione scegliendo subito il nuovo commissario tecnico, oppure procedere prima con la nomina del direttore tecnico e condividere con lui la scelta del prossimo ct. Un passaggio che potrebbe influenzare i tempi della decisione definitiva. Intanto cresce l'attesa per il Consiglio federale in programma domani, martedì 28 luglio, appuntamento che potrebbe fornire indicazioni importanti sul futuro della panchina azzurra e sull'assetto della nuova area tecnica.